Yaralı şahin tedavi altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Sariseki Mahallesi'nde Ahmet Savaş Çalışkan isimli hayvansever tarafından yol kenarında bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahin, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde koruma altına alındı. Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.