İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yarseli Göletinde sular çekildi

Hatay’da bulunan Yarseli Göletinde, su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Hatay'da bulunan Yarseli Göletinde, su seviyesi düşmeye devam ediyor. Göletteki su seviyesi düşse de göçmen kuşlar Yarseli Göletinden vazgeçmiyor.


Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde bulunan Yarseli Göletinde, sonbaharın habercisi Eylül ayının gelmesine rağmen sıcak havalardan kaynaklı olarak sular çekilmeye devam ediyor. Çevresinde bulunan yaklaşık 20 mahallede 8 bin hektarlık arazilerin sulanmasında kullanılan Yarseli Göletinin su seviyesinde düşüş yaşanıyor.


Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar nedeniyle göletteki su seviyesi giderek azalırken, göçmen kuşlar azalan su seviyesine rağmen Yarseli Göletinden vazgeçmiyor. Gölette görsel şölen oluşturan göçmen kuşlar, alanda hem serinliyor hem de besleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.