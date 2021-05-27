Yaşadıkları sokağı açık hava resim sergisine çevirdiler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediye çalışanı, oturduğu sokağın temiz ve güzel görünmesi için çocuklar ile birlikte renkli boyalar ile duvarlara doğa ve tabiat resimleri çizdi

Numuneevler Mahallesi 110. Sokakta ikamet eden Hatay Büyükşehir Belediyesi kadrosunda çalışan Celal Özel isimli işçi, evinin bulunduğu sokağı güzelleştirmek için harekete geçti. Sokak duvarlarını eline aldığı fırça yardımı ile önce temizledi, ardından duvarlara internetten ve çevresinden gördüğü doğa, ağaç ve tabiat manzaralarını doğaçlama yöntemi ile çizdi. 2 küçük kızı ile birlikte duvara nazar boncuğu resmi yaparak başlattığı çalışmasına sokakta bulunan diğer çocuklar da destek verdi.

Celal Özel yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yaşadığım sokağımı güzelleştirmek amaçlı kötü bir görünüm içinde bulunan duvarlara resim çizme fikri oluştu aklımda. Aynı zamanda pandemi süreci sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle çocuklarımız evde kalmak zorunda oldukları için herhangi bir sosyal etkinliğe de sahip değillerdi. Hem mahallemde yaşayan kız ve erkek çocukların da bireysel olarak katılacağı bir sosyal faaliyet yapmak istedim" dedi.

İnsanları, doğayı, canlıları sevdiğini kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Sokağımızı bu hale getirmek için sabahları ve mesai bitimi iş çıkışı sonrasında çizim ve boyama çalışmalarını yaptık. Çocuklarımız da bir nebze olsun internet ve oyun ortamından uzaklaşarak duvarlara kendi çizdikleri resimleri boyayarak mutlu oldular. Ben de mutlu oluyorum onların bir şeyler yapma isteklerine ve arzularına vesile olduğum için de ayrıca mutluyum."

Sokağın temiz ve güzel olması için çeşitli çiçek ve bitkiler diktiğini ve onları her sabah erkenden kalkarak kontrol ettiğini anlatan Özel, “Yaptığım duvar resimlerine komşularımız da büyük ilgi gösterdi ve kapılarının önlerine de birer tane benden resim yapmam konusunda güzel talepleri oldu. Onların da arzu ettikleri resimleri çizerek bu sokağı tamamen açık hava resim sergisi haline dönüşmüş olacak. Tüm insanların çevresini ve sokağını temiz tutarak doğayı, insanları, hayvanları severek yaşadığı yeri güzelleştirmesi halinde dünyamız yaşanabilir bir hale gelir. Herkes çevresini ve sokağını temiz tutarak doğayı, insanları, hayvanları severek yaşadığı yeri güzelleştirir ise dünyamız yaşanabilir bir hale gelir" dedi.