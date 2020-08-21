Yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar kamerada

Hatay'ın Belen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Belen ilçesi E-91 karayolu üzerindeki Meydan Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışığının yeşil yanmasıyla hareket eden tır, yolun karşısına geçmek için hareket eden İbrahim Göçmen'i ezdi. Tır sürücüsü çevredekilerin uyarısıyla durdurulurken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından tırın altından çıkarılan İbrahim Göçmen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayağının ezildiği tespit edilen İbrahim Göçmen'in, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi sürerken, ismine ulaşılamayan tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralanan İbrahim Göçmen'in, AK Parti Belen İlçe Teşkilat Başkanı Enis Göçmen'in babası olduğu öğrenildi.