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Yayla evinde yangın çıktı

Hatay’ın Payas ilçesi kırsalında bulunan yayla evinde çıkan ve bahçede bulunan odunlara sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesi kırsalında bulunan yayla evinde çıkan ve bahçede bulunan odunlara sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Paşa Yaylasında bulunan Osman K.'ya ait baraka tipi yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle alev alan bahçedeki odunlar yoğun çaba sonucu söndürüldü.


Yangının ilk belirlemelere göre, şiddetli esen rüzgar nedeniyle devrilen elektrik direğinden kopan tellerin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

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