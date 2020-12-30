Yayladağı Belediye Başkanı Sayın'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Hatay'ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Unutmayalım ki, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.