İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayladağı Belediye Başkanı Sayın'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hatay'ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Başkan Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Unutmayalım ki, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.