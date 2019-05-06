Yayladağı çileği Rusya ve Romanya yolunda

Yoğun aromasıyla son yıllarda yurt içinde büyük talep gören Yayladağı çileği artık Rusya ve Romanya'ya da ihraç ediliyor.

Hatay'da 10 yıl önce devlet desteğiyle 20 dönüm alanda yetiştirilmeye başlanan Yayladağı çileği, verilen teşvikler ve çiftçilerin ilgisi sayesinde bin 30 dönümü bulan alanda yetişmeye başladı. Büyüklüğü, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan çilek, Rusya ve Romanya'ya ihraç ediliyor.

Yayladağı ilçesinde 10 yıldır çilek yetiştiren Ahmet Karataş, Yayladağı çileğinin raf ömrünün uzun olması ve aromasının yoğunluğu nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Karataş, "İlçemizde çilek üretimi son yıllarda 300-400 dönümden bin dönüme kadar çıktı. Geçen sene yaklaşık olarak bin ton civarında üretim aldık. Bu yıl ise 4 bin ton mahsul bekliyoruz. Bu yıl Romanya ve Rusya'ya ihracat yapacağız" dedi.

Kaymakamlığın ilçede bulunan çiftçilere büyük katkıları olduğunu belirten Karataş, geçen sene 130 dönüm olan çilek ekili alanın bu yıl 200 dönüme çıktığını söyledi.