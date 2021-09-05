Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı

Hatay'da 20. Yayladağı Çilek Festivali'nde en güzel teke yarışması yapıldı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festival, yazar ve şairlerin imza günü, tütün dizme yarışması, En Güzel Kara Teke Yarışması, çocuk gösteri ekibi ve Yayladağı Belediyesi Karate Spor Kulübü'nün gösterilerinin ardından yerel sanatçıların konseri ile devam etti. Hükümet konağı bahçesindeki festivalde tütün dizme ve En Güzel Kara Teke yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara da ödül verildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın yaptığı konuşmada, “Bu gün burada aslında Yayladağı'nın ürünlerini tanıtıyoruz yaptığımız etkinliklerde. Tütün dizme yarışmasını yaptık, yöresel kara teke güzellik yarışmasını yaptık. Festivalimizin adını Yayladağı Belediyesi Çilek Festivali olarak koymuştuk. Burada çileğe de vurgu yapmak istedik. 2 yıldır korona hastalığından kaynaklı, Covid sürecinden kaynaklı etkinlikte yapılmamıştı. İlçe halkımızın ve vatandaşlarımızın bu konuya ihtiyaçları vardı” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise, “Potansiyelini tarihsel zenginliğinden, dağlarından, yeşilinden ve yiğit insanlarından alan Yayladağı'mızda bu gün 20. Aba Güreşi ve Yayladağı Festivalimizim Çilek Festivali bölümündeyiz. Yayladağı'nın her mahallesinden gelen ablalarımız, gençlerimiz ve kardeşlerimiz ile birlikte çileğin gerçekten Yayladağı'nın olmazsa olmaz ürünü olan ve devletimizin büyük katkısıyla bu günlere gelen, artık üretimde önemli bir yer edindiğimiz ve artık ihracatta da katkı, değer sunan, hem ilçemize, hem şehrimize, hem ülkemize bu ürünün daha çok gelişmesi ve tanıtılması için böyle bir program düşündük. Bu etkinlik şehrimizde büyük bir heyecana yol açtı. Yayladağı çiftçilerimiz çileğe gerçekten sahip çıktı ve üretime büyük katkı sundular. Bu noktaya getirdiler. Bu noktadan sonra da bizler gerek belediyemiz ve gerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile hep birlikte bu ürünün daha çok gelişmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türküler söylenip halayların çekildiği ve binlerce kişinin katıldığı festival gün boyu sürdü. Festivale AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.