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Yayladağı festivali aba güreşiyle son buldu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 19’uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 19'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Festival, Devrent Mesire Alanı'nda düzenlenen ve bin sporcunun katıldığı aba güreşi müsabakalarıyla tamamlandı.


Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakalara bin civarı sporcunun katılım gösterdiğini söyledi.


Güreşlerin ağalığını AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik yaparken, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşler sonucunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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