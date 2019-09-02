İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayladağı Kaymakamı Yılmaz göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Hatay’ın Yayladağı ilçesi kaymakamlığına atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Hatay'ın Yayladağı ilçesi kaymakamlığına atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.


Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kaymakamlık görevinden Yayladağı'na atanan Yılmaz, Yayladağı Hükümet Konağı önünde Yayladağı İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Biçer ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.


Kaymakam Yılmaz daha sonra makamında vatandaşları kabul etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.