İhlas Haber Ajansı

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Yayladağı kent meydanına kavuşuyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki hükümet konağı ve bahçesi kent meydanı oluyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki hükümet konağı ve bahçesi kent meydanı oluyor.


Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, hükümet konağının bu yıl içerisinde yıkılacağını ve yerine, çok amaçlı kullanabilecek bir kent meydanı yapacaklarını söyledi.


İlçenin çehresini değiştirecek önemli bir adımı daha atmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Yalçın, "Yeni hükümet konağımızı da en kısa sürede yeni yerinde inşa edeceğiz" dedi.

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