Yayladağı'na zipline parkuru kuruldu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Devrent Mesire Alanı'na 130 metre uzunluğunda zipline parkuru kuruldu.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, Yayladağı'nın birçok doğal güzelliklere bünyesinde barındırdığını bunlardan birisinin de kızılçam ormanları içerisindeki Devrent Mesire Alanı olduğunu söyledi. Yalçın, "Buraya gelen ziyaretçilerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi için bazı projeleri hayata geçiriyoruz. Bu ay içerisinde başlattığımız 130 metrelik zipline parkuru tamamlandı. Bu yapılırken bir tek ağaca dahi zarar verilmedi. Bugün itibariyle de kullanıma açıldı. Kentimize hayırlı olsun" dedi.

Zipline güzergahına yapılacak mini su göleti ve peyzaj çalışmalarının ise önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını ifade eden Yalçın, yine mesire alanı içerisine kurulacak paintball sahasının da ramazan ayı sonrası hizmete gireceğini kaydetti.

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine deniyor.