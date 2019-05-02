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Yayladağı'nda Bahar Şenliği

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde üniversite öğrencileri Bahar Şenliği’nde buluştu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üniversite öğrencileri Bahar Şenliği'nde buluştu.


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öncülüğünde Bahar Şenliği düzenlendi. Üniversite bahçesinde gerçekleşen şenliğe öğrencilerin yanı sıra çocuklar ve vatandaşlar da katıldı. Neşeli anların yaşandığı şenlikte çuval giyme, yoğurtta para bulma ve ipte asılı elma yeme oyunları oynandı ve halaylar çekildi.


Bazı öğrenciler de sahneye çıkarak konser havasında şarkılar seslendirdi.


Şenlik, etli pilav ve ayran dağıtımıyla son buldu.

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