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Yayladağı'nda kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda yapılan teknik takibin ardından Yayladağı Çamaltı Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı. Göz isimli köpeğinde katıldığı operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara, 1 gram metamfetamin, 5 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucunda G.T. ve A.K. isimli iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Adliye'ye götürüldü.

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