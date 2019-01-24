Yayladağı'nda kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

HATAY (İHA) – Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda yapılan teknik takibin ardından Yayladağı Çamaltı Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı. 'Göz' isimli köpeğinde katıldığı operasyonda 10.500 paket kaçak sigara, 1 gram metamfetamin, 5 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda G.T. ve A.K. isimli iki kişi gözaltına alınırken şüphelilerden G.T. tutuklanırken A.K. serbest bırakıldı. G.T. hastane de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından cezaevine gönderildi.