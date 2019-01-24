İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayladağı'nda kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

HATAY (İHA) – Hatay’ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

HATAY (İHA) – Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda yapılan teknik takibin ardından Yayladağı Çamaltı Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı. 'Göz' isimli köpeğinde katıldığı operasyonda 10.500 paket kaçak sigara, 1 gram metamfetamin, 5 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda G.T. ve A.K. isimli iki kişi gözaltına alınırken şüphelilerden G.T. tutuklanırken A.K. serbest bırakıldı. G.T. hastane de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.