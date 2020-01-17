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Yayladağı'nda karne heyecanı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 8 bin 261 öğrenci karne aldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 8 bin 261 öğrenci karne aldı.


Mehmet Akif İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, öğrencilerle bir süre sohbet edip, tatilde cep telefonu ve televizyona fazla bağımlı olmamalarını istedi.


Öztürk tüm öğrenci ve velilere iyi tatiller diledi.


Mehmet Akif İlkokulu Müdürü Mehmet Bilgili ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk öğrencilerinin karnelerini verip, tatilde okumaları için kitap hediye etti.


Yayladığı ilçesinde toplam 8 bin 261 öğrencinin karne aldığı belirtildi.

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