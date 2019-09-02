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Yayladağı'nda tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

HATAY (İHA) – Hatay’ın Yayladağı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HATAY (İHA) – Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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