İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayladağı'nda uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğinin uzun süredir fiziki ve teknik takibi sonucunda, iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.T., M.K., M.A., M.U., B.A., U.P., M.D. ve İ.Ö. isimli şahıslar uyuşturucu madde bulundurmak, yer temin etmek ve kullanmak suçlarından Yayladağı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.