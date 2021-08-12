Yayman; "Samandağ çevre yolu 1 yıl içerisinde tamamlanacak"

Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün uzun zamandır konuşulan ve 2018 yılından beri yapılması planlanan 32 kilometrelik Antakya-Samandağ çevre yolunun ihalesini geçen hafta içerisinde yapıldı. Bu yol çok önemli. Bazı hafta sonları günlerinde araç trafiğinin 35 veya 40 bine çıktığı yoğun bir trafiği rahatlatacak. Samandağ'da trafik sorunu bir kangrene dönmüştü. Burada kangreni çözecek ve Samandağ'a hayat verecek bir işten bahsediyoruz. Zor bir senede böyle bir ihalenin yapılması Samandağ'ımız için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma bakanımıza çok teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum. Bu yol 1 yıl içerisinde tamamlanacak" dedi.