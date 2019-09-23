Yayman ve Çelik Yayladağı-Antakya Karayolu'nda incelemelerde bulundu

Karayolu üzerinde yapılması planlanan alt geçit, kavşak ve mahalle bağlantı yollarıyla alakalı karayolları yetkililerinden bilgi alan Yayman ve Çelik, yolun bir ay kadar sonra tamamlanacağını belirtti. Birkaç noktada kamulaştırmayla alakalı sıkıntıların olduğunu dile getiren Yayman, yetkililer ve hak sahipleri ile istişarelerde bulunup mevcut sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Milletvekili Çelik'te konunun yakın takipçisi olacaklarının altını çizerek kış gelmeden yolun tamamını faaliyete geçireceklerini söyledi.

İncelemeri sırasında Yayman ve Özgürsoy Çelik'e Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen'de eşlik etti.