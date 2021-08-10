Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat

Yücel Uzun, olası bir kalp krizini önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin kendilerini güneşten korumaların ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi.

Uzm. Dr. Yücel Uzun, “Özellikle yaz sıcakları, kalp hastalıklarına sebep olabilmektedir. Stres, endişe, heyecan, korku, sıcak hava, üzüntü durumu, kafein tüketimi, kalp kapak hastalıkları ve tiroit bezinin fazla çalışması gibi birçok faktör, çarpıntıya neden olabilir. Özellikle kalp krizi riski, yaz mevsiminde artış göstermektedir. Sıcak havada kalp krizi vakalarının sık görülmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesinin, yazın sıvı kaybından ötürü kanın pıhtılaşma oranının artmasından kaynaklanmaktadır. Kalp krizini önlemek adına, bol sıvı tüketmek ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak önem teşkil etmektedir” açıklamasında bulundu.