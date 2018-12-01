Yemek yarışmasında anneler yarışmacı, çocukları jüri oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Geleceğimi düşünüyorum, ekmeğimi israf etmiyorum" adlı yemek yarışmasında anneler yarışırken çocukları jüri olarak puan verdi.

Karakese ilkokulu sınıf öğretmeni İbrahim Gök ve anasınıfı öğretmeni Nurcan Yılmaz koordinesinde ekmek israfına dikkat çekmek farkındalık oluşturmak için anneler bayat ekmekle yaptıkları köfte, pizza, tatlı, ve salata gibi yiyecekleri öğrencilerin beğenisine sundu. Öğrencilerden oluşan jüri üyeleri yemekleri tadarak puan verdiler.

Yapılan değerlendirmede yarışmacı anne velilere belge ve ödüller verildi.

Sınıf öğretmeni İbrahim Gök, bu yarışmayı ekmek israfı konusunda toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla veli ve öğrencilerimizle yaptık. “Küçük yaşlarında tasarruf bilincini kazansın ve bir ömür boyu bunu uygulasınlar istiyoruz" dedi.

Anasınıfı öğretmeni Nurcan Yılmaz ise; "Anneleri ile çocuklarının çok eğlendiği bu güzel ve anlamlı etkinlikle öğrencilerimiz bayat ekmeğin dahi ne kadar güzel şekilde değerlendirilebileceğini gördüler. “Öğrencilerimiz ekmeği israf etmeyerek aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunabileceklerinin farkına vardılar " dedi.