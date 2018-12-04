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Yeni doğmuş bebek yol kenarında bulundu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarında yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarında yeni doğmuş bir bebek bulundu.


Alınan bilgiye göre, Kumlu-Akkuyu yolu kenarında vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılmış halde bir yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, daha göbek bağı kesilmemiş bebeği, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan bebeğe hemşireler mama verdi.


Hemşireler tarafından sevilen bebeğe, “Uğur” ismi verildi. Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edilen Uğur bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, ailesinin bulunması için de çalışmalara başlandı.

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