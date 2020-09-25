Yenilenen Burnaz Aile Plajı hizmete açıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, yenilenen Burnaz Aile Plajı belediyenin işletmeciliğinde hizmete açıldı.

Yapımı Hatay Valiliği, Erzin Kaymakamlığı ve Erzin Belediye Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü projeyla tamamlanan plajın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, "Bu güzel tesisi açma sevincini tam yaşayamadan Erzin Leçelik mevkisine yapılması planlanan proje moralimizi bozdu. Bu proje Hayvan Serbest Bölgesinin hayata geçmesi halinde su havzası zarar görecek. Hayvanların atıkları nedeniyle Erzin yaşanmaz olacak. Erzin Belediyesi olarak bu projeye onay vermeyeceğiz. Bir tarafımızda çimento fabrikası, diğer tarafta termik santral zaten gereği kadar doğaya zarar veriyor. Birde binlerce angusun barındırılması insanlarımızı olumsuz etkileyecek" dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.