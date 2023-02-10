İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yerle bir olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları 5’nci gününde devam ederken, o anlar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları 5'nci gününde devam ederken, o anlar havadan görüntülendi.


Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrası bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları depremin 5'nci gününde devam ediyor. Kepçe yardımıyla yapılan arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.