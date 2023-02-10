Yerle bir olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları 5'nci gününde devam ederken, o anlar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrası bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları depremin 5'nci gününde devam ediyor. Kepçe yardımıyla yapılan arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.