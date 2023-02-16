İhlas Haber Ajansı

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Yerle bir olan Hatay'da binaların enkazları bu alana dökülüyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası yerle bir olan Hatay’da, arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binaların enkazları, enkaz toplama alanına getiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası yerle bir olan Hatay'da, arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binaların enkazları, enkaz toplama alanına getiriliyor.


Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en çok yıkıcı etkinin yaşandığı Hatay'da, yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte enkazlar şehirden birer birer taşınıyor. Kamyonlar, kepçe yardımı ile aldığı bina enkazlarını merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan enkaz toplama alanına getiriyor.


Enkaz toplama alanı havadan görüntülendi.

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