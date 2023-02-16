Yerle bir olan Hatay'ın bu caddesinde hiçbir ev yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesi Çevreyolu caddesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü. O mahalle havadan dron ile görüntülendi.