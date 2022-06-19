İhlas Haber Ajansı

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YKS sonrası ihtiyaç sahipleri için kalem topladılar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumunu sonrasında sınavdan çıkan öğrencilerin kalemleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için toplandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunu sonrasında sınavdan çıkan öğrencilerin kalemleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için toplandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan “Genç dönüşüm” projesi çerçevesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, YKS ikinci oturumunun yapıldığı okulların çıkış kapısının yanında stant kurarak öğrencilerin kalemlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için topladı.


Sınav için öğrencilere dağıtılan kalem setlerini sınavdan sonra vermek isteyen öğrenciler açılan stant kutularına bıraktılar. Gönüllü gençler okul çıkışında sınavda ter döken çocuklarını bekleyen velilere de meyve suyu, kek ve bisküvi ikramında bulundu.


Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllü gençlik lideri Sümeyra Uğuz, toplanan kalemleri yeni eğitim-öğretim döneminde okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacaklarını kaydetti.

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