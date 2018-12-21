Yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

Hatay'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bir otomobil dereye uçtu.

Kaza, merkez ilçe Antakya'nın Akasya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklandırmanın yetersiz olduğu yolda, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Görüş mesafesi azalan sürücü, otomobiliyle dereye uçtu. Sürücünün akıbeti bilinmezken, yoğun sis nedeniyle vinç ve çekici gelemeyince otomobil derede kaldı.

Diğer yandan etkili olan yoğun sis hayatı da olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Antakya'nın sokak ve caddelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.