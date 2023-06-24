Yola düşen hurda demir yığınına cip çarptı: 3 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde hurda yüklü kamyondan düştüğü düşünülen demir yığınına çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İskenderun-Payas TEM otoyolu Karayılan mevkiinde meydana geldi. 34 LU 5991 plakalı cip hurda yüklü kamyondan düştüğü düşünülen demir yığınına çarptı. Kazanın ardından araç yan yatarak durabildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.