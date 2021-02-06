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Yolu kaybeden engelli adam polis tarafından bulunup ailesine teslim edildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaybolan engeli adam polis ekipleri tarafından fark edilmesi üzerine bulunarak ailesine teslim edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaybolan engeli adam polis ekipleri tarafından fark edilmesi üzerine bulunarak ailesine teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yolda nereye gittiğini bilmeyen engelli adam polis tarafından bulundu. Bulunan engelli adamın yakınlarına haber verilmesi üzerine ailesi olay yerine geldi. Ailesi polis ekiplerine teşekkür ederek kaybolan akrabalarını alıp evlerine götürdü.

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