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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Koyunoğlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Z.B. isimli kadına hızla gelen 31 GV 082 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Z.B., olay yerine gelen ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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