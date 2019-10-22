Yörük Ana'dan, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere kurban

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyona giden askerler için kurban kesen "Yörük Ana" Döndü Deveci, bu kez de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kurban kesti.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sabahın erken saatlerinde Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Özanlağan'ın katılımıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek için dualar eşliğinde kurban kesildi.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda asayişin sağlanması ve terör unsurların ortadan kaldırılması için mücadele ettiğini belirterek, “Bu mücadelede görev alan bütün askerimize, polislerimize, devlet görevlilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Yörük Ana olarak anılan Döndü Deveci ise “Devletimize, milletimize, Mehmetçiklerimize, kurban olduğum Allahım kolaylıklar versin. Askerimizin ayaklarına taş değmesin. İnşallah sağ salim geri döner gelirler. Askerimiz olmazsa bizler nerelere gideriz. Bizi askerlerimiz koruyor. Allah başımızdan eksik etmesin askerlerimizi, devletimizi, milletimizi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşiğinde kurban kesildi.