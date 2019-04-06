İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yüksek gerilim direğindeki patlama orman yangınına neden oldu

Hatay’da yüksek gerilim direğinde meydana gelen patlama, ormanlık arazide yangına neden oldu.

Hatay'da yüksek gerilim direğinde meydana gelen patlama, ormanlık arazide yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, İskenderun ilçesi Sarıseki Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüksek gerilim direğinde meydana gelen patlama ormanlık alanda yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.