Yüksek gerilim hattı demiryoluna düştü, tren seferi 1 saat durdu

Hatay'da yüksek gerilim hatlarının demiryolu üzerine düşmesi sonucu Mersin-İskenderun seferini yapan tren 1 saat durmak zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, Payas ile İskenderun ilçesi arasında yüksek gerilim hatlarında meydana gelen kopma tren seferinde kısa süreli aksamalara yol açtı. Mersin-İskenderun yolcu tren seferi yaşanan olay nedeniyle bir süre durdu. Bu nedenle tren Payas ilçesinde zorunlu olarak mola verdi. Ekiplerin çalışma sonucu nakil hatları temizlendi, seferler yeniden başladı.

Yolcular yaşanan sıkıntı nedeniyle trenin durduğunu ancak yapılan çalışma ile yeniden hareket edeceklerini kaydetti.