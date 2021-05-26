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Yunuslar balıkçının "gel" diye seslenişini karşılıksız bırakmadı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yunuslar, "gel" diye seslenen balıkçının teknesinin yanında yüzdü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yunuslar, "gel" diye seslenen balıkçının teknesinin yanında yüzdü. Yunusları ilgiyle izleyen teknedeki balıkçılar o anları cep telefonuyla görüntüledi.


Samandağ sahili açıklarında balıkçı teknesinin önünde bir anda yunuslar belirdi. Teknenin içinde bulunan bir balıkçı yunuslara "gel" diye seslenirken, yunuslar bu çağrıyı yanıtsız bırakmayıp teknenin etrafında yüzmeye başladı. Yunusları ilgiyle izleyen balıkçı teknesinde bulunanlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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