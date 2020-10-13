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Yusuf Güney'den yangın mağdurlarına moral ziyareti

Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Hatay’ın Belen ilçesinde yangından zarar gören vatandaşları ziyaret edip moral verdi.

Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Hatay'ın Belen ilçesinde yangından zarar gören vatandaşları ziyaret edip moral verdi.


Evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yusuf Güney, "Buradaki insanlarımıza devletimiz elinden geleni yapıyor ama biz de hiçbir şey yapamasak moral oluruz diye gelip görmek istedim" dedi.


Terör örgütünün medeniyetler şehri Hatay'da kaos yaşatmak istediğini belirten Güney, şunları kaydetti:


"Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bizler de kitlelere hitap eden insanlar olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ama gördüğüm kadarıyla Hatay'da çıkan bu yangınlarda bir kumpas var. İnsan diyemeyeceğim bir insan eli müdahalesi var, bariz belli. Rant için bu iş üzerinde konuşanlar hiç boşa konuşmasınlar."

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