İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzlerce komando sınıra gönderilmek üzere Hatay'da

Suriye’nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando geldi.


Hatay'daki sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden getirilen yüzlerce komando Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.


Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, ‘Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.


Zırhlı araçlara binen komandolar, daha sonra Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine gitti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.