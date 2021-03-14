İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler

Hatay’ın Samandağ ilçesinde özel bir hastane çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı’nda yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik saldırılara dikkat çekti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastane çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik saldırılara dikkat çekti.


100. Yıl Güney Park Hastanesi çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yapılan saldırılara dikkat çekti. Hastane çalışanlarından Mehtap Ergün, sağlıkta şiddete dikkat çekmek adına sosyal sorumluluk projesi hazırladığını belirterek, "Geçmişten günümüze birçok sağlık personeli sözlü ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. Yakın zamanda örnek verecek olursak pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık personellerimiz sözel ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılara yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.