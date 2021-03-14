Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara şiddete dikkat çektiler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastane çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik saldırılara dikkat çekti.

100. Yıl Güney Park Hastanesi çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yapılan saldırılara dikkat çekti. Hastane çalışanlarından Mehtap Ergün, sağlıkta şiddete dikkat çekmek adına sosyal sorumluluk projesi hazırladığını belirterek, "Geçmişten günümüze birçok sağlık personeli sözlü ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. Yakın zamanda örnek verecek olursak pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık personellerimiz sözel ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılara yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.