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Zabıta ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon

Hatay’da zabıta ekipleri, kucaklarındaki bebekleriyle dilenen şahıslara operasyon düzenledi.

Hatay'da zabıta ekipleri, kucaklarındaki bebekleriyle dilenen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 2 dilenci kadın ve çiçek satan 4 çocuk yakalandı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı son günlerde kırmızı ışıklarda artan dilenci ve seyyar satıcı sayısı üzerine Antakya ilçesinde çalışma başlattı. Çok sayıda zabıta personeli kentin işlek noktalarında dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmadı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kucaklarında bebekleriyle dilenen 2 kadın dilenci ve küçük yaşta çiçek satan 4 çocuk gerekli işlemler için zabıta daire başkanlığına getirildi. Burada kadın zabıta personelleri tarafından kadın dilencilerin üzerinde yapılan aramalarda para çıkmazken, kadın dilencilere para cezası uygulandı.


Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde vatandaşların huzur, güven ve rahatı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edileceği belirtildi.

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