Zahter diyarında artık çilek de yetişiyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin ve zeytinyağından sonraki en büyük gelir kaynağı olan zahtere rakip çıkan çileğin hasadı sürüyor. İlçede, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen 'pilot çilek' uygulamasında 3 dönümlük arazi içerisinde 20 günde 2 ton çilek elde edildi.

Adı kekik türü olan zahterle anılan ve Hatay'ın 119 tonluk zahter ihtiyacının 103 tonunu karşılayan Kozkalesi Mahallesi'nde 'pilot çilek' uygulamasının ilk meyveleri alındı. Zahter üretimine alternatif oluşturmak isteyen Altınözü Kaymakamlığı, bölgenin elverişli koşulları nedeniyle Kozkalesi Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide deneme çilek üretim uygulamasını hayatını geçirdi. Uygulamanın hasat bölümünde 20 günlük süre içerisinde 2 ton çilek elde edildi.

Çilek tarlasının daha önce zahter tarlası olduğunu ve zahterin yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tarlada yetişemediğini söyleyen Altınözü Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Gökhan Arslan, “Altınözü ilçemiz aynı zamanda zahteriyle ünlü bir ilçemizken Kozkalesi bu yükü tamamıyla üzerine almakta. Bu gördüğünüz çilek tarlası dünyada ilk örneği olan bir kanser hastalığına yakalanan bir zahter tarlasıydı. Mal sahibi burada domates, biber ve patlıcan haricinde başka bir şey üretemez hale geldi. Alternatif ürüne yöneltmek içinde bir teklifimiz oldu, örnek bir çilek bahçesi kuralım dedik. Uygun görüldü. Altınözü Kaymakamımız Bülent Uygur'un önderliğinde de bu örnek çilek bahçesini uyguladık. Bu dönemde ürün almaya başladık. Yaklaşık 20 gün içerisinde 2 ton civarı ürün elde edildi” dedi.

Arslan, pilot çilek uygulamasından çıkan ürünlerin diğer çileklere oranla daha farklı olduğunu ve ağızda harika bir tat bıraktığını sözlerine ekledi.

Kanser hastalığına yakalanan zahter tarlasının ardından domates, biber ve patlıcan yerine artık çilek ektiğini ifade eden üretici Ramazan Oğuz, “Çileği ekerken tutar mı, tutmaz mı diye çok merak etmiştik. Ektik ve çok iyi tuttu. Şuana kadar, 20 gün içerisinde 2 ton civarında ürün elde ettik. Önceden bu tarla zahterde damar tıkanıklığı oluşturduğundan dolayı zahterler gelişmiyordu. Altınözü Kaymakamlığı aracılığıyla çilek işinden iyi bir gelir sağlamış olduk. Allah razı olsun” dedi.