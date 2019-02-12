Zehirlenen köpekler için mahalleli seferber oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde zehirlenen köpekleri kurtarmak için mahalle halkı seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Arsuz'un Höyük Mahallesi'nde bulunan sahipli ve sahipsiz köpekler yedikleri nedeniyle zehirlendiler. Sabah saatlerinde köpeklerin ağızlarından köpükler çıktığını fark eden köpek sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, halen can çekmekte olan köpekleri kurtarmak için seferber oldular. Arsuz ilçe jandarma ekipleri ve Arsuz Belediyesi veteriner ekiplerinin müdahale ettikleri köpeklerden ikisi tedavi edilerek hayata döndürülürken, köpeklerden birinin öldüğü tespit edildi.

Zehirlenen köpeklerin kurtarılabilmesi için mahalle sakinleri ve veteriner hekimler büyük çaba sarf ederken, bazı mahalle sakinleri olayı kimin yaptığı noktasında tedirginlik yaşadılar. Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise köpekleri kimin zehirlediğini tespit etmek için olayla ilgili araştırma başlattı.