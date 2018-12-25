Zeytin ağaçlarını Afrin şehitlerinin ailelerine hediye etti

Hatay'da bir çiftçi, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehit olan askerlerin ailelerine 52 zeytin ağacı hediye etti. Çiftçi Nevfel Tuzluoğlu, şehit ailelerine en kısa sürede zeytinyağlarını da ulaştıracaklarını söyledi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçilik yapan Nevfel Tuzluoğlu, 52 zeytin ağacını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine hediye etti. Çiftçi Tuzluoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de zeytin ağacı hediye ettiğini belirterek, Hatay'a geldiğinde zeytinyağını takdim edeceğini söyledi. Şehit ailelerinin istedikleri zaman gelerek zeytin ağaçlarından zeytin toplayabileceklerini belirten çiftçi Tuzluoğlu, diğer illerde olan şehit ailelerine de en kısa süre de zeytinyağlarını ulaştıracağını vurguladı. Tuzluoğlu, “Zeytin ağaçlarımızı şehitlere verdik, mahsullerini de bize ulaşan Afrin şehitlerimizin ailelerine vereceğiz. Ama önceliğimiz Hatay'daki şehit ailelerimize ulaştırabilmek. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan için de 1 ağaç ayırdık ve Hatay'a geldiği zaman zeytinyağı olarak vereceğiz. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya birer ağaç vererek, 52 Afrin şehidimiz ile birlikte toplamda 55 ağaç verdik. Şimdi ise zeytinyağlarını vereceğiz ve Hatay Valiliği bize yardımcı olursa diğer memleketlerde olan Afrin şehitlerimizin ailelerine de zeytinyağlarını ulaştıracağız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin ve bir daha şehit acısı göstermesin” dedi.

Çiftçi Tuzluoğlu şehit ailelerinin ister yeşil zeytin, ister siyah zeytin, isterlerse de yağ olarak her sene gelip mahsulünü alabileceklerini sözlerine ekledi.