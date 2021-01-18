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Zeytin bahçesinde bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor

Hatay’da bir çiftçi zeytin bahçesinde bulduğu yeni doğmuş yaban tavşanına 2 aydır gözü gibi bakıyor.

Hatay'da bir çiftçi zeytin bahçesinde bulduğu yeni doğmuş yaban tavşanına 2 aydır gözü gibi bakıyor. Çiftçi 2 aydır yavru tavşanı biberonla besliyor.


Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesinde çiftçilik yapan Hasan Anşen, zeytin bahçesinde gezdiği sırada yeni doğmuş 2 yaban tavşanı fark etti. Yavruları kontrol etmek isteyen Anşen, etrafı incelediğinde 1 yavrunun ölü 1 yavrunun canlı olduğunu gördü. Aşen, yakınlarda yuva göremeyince anneleri olmayan yavru tavşanı yanına alarak evine götürdü. Yavru tavşanı 2 aydan beri biberonla süt vererek besleyen Hasan Anşen, “Zeytin bahçesinde gezerken yavru tavşanı fark ettim. Annesi yoktu yuvası da yoktu bende altım eve getirdim. 2 aydan beri çocuklarla bakıyoruz. Ben almasaydım tavşanı orada yabani hayvanlar yerdi. Şimdi biz bakıyoruz biraz büyüsün tekrardan doğaya bırakacağız” dedi.

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