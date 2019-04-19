Zeytin Dalı Korosu'ndan konser

Hatay'da, Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında farklı din, mezhep ve meslekten insanların bir araya gelerek oluşturduğu "Zeytin Dalı Korosu" konser verdi.

Altınözü Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde 40 kişilik "Zeytin Dalı Korosu" sahneye çıktı. Koro seslendirdiği Türkçe ve Arapça şarkılarla katılımcılara hoş vakit geçirtti.

Konsere, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Turizm Derneği Sabahattin Nacioğlu, Altınözü kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yoğun ilgi gören konseri çok sayıda vatandaş ise ayakta takip etti.