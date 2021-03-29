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Zeytinyağı dolandırıcısı tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıttıkları üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıttıkları üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kendilerini tüccar olarak tanıtarak zeytinyağı alıp parasını ödemeyip üreticileri dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen A.E. ve V.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. suç islemek amacıyla örgüt kurmak ve dolandırıcılık yapmaktan tutuklanırken, V.Y. serbest bırakıldı.

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