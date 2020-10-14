Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: İskenderun FK: 5 - Payasspor: 6

Tur'da Payasspor, 2-2 biten ve penaltılara giden açta İskenderun FK takımını 6-5 yenerek bir üst tura çıktı.

Payas İlçe Stadı'nda İskenderun FK ile Payasspor Tur eleme maçında karşı karşıya geldi. Ramazan Haymana, Furkan Ulu ve Ali Çakır hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında 21. dakikada Koray Kurt'un penaltıdan attığı gol ile Payasspor, 1-0 önde kapattı.

Maçın 52. dakikasında İskenderun FK, Yeldar Yamaç'ın ayağından bulduğu golle skora eşitliği getirdi ve karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 tamamlandı. 15'şer dakikalık iki uzatma devresinde ise Muhammed Al Yenilmez'in golü ile Payasspor 2-1 öne geçti. 97. dakikada da Burak Temur'un penaltıdan attığı golle İskenderun FK, 2-2'lik eşitliği sağladı.

Normal ve uzatma süresi sonunda berabere tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonunda Payasspor, rakibini 6-5 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.