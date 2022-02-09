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Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda A.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda A. Hatayspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahası önünde El Kaabi'nin pasında topla buluşan Dylan Louis ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutu kalecide kaldı.


14. dakikada sağdan Kahraba'nın ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Onur'un müsait pozisyondaki şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.


20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Munir topu yumruklayarak uzaklaştırdı, sağ tarafa açılan topa Ghacha'nın ortasında savunmadan seken top Hakan Özmert'in önünde kaldı. Hakan'ın kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Munir gole izin vermedi.


34. dakikada sağdan Dylan Louis'in ortasına Veysel ters bir vuruş yapınca top arkaya sekti, bomboş pozisyonda olan Kahraba'nın şutu yan ağlarda kaldı.


41. dakikada Ghacha'nın pasında Güray ceza sahası önü sol taraftan girdi, pasında topla buluşan Gökdeniz'in şutu kalecide kaldı.



Stat: Hatay


Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün


Hatayspor: Munir, Adekugbe, Fatih, Falette, Sadık Baş, Onur, Riberio, Kahraba Dylan Louis, El Kaabi, Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Isaac Sackey, Saba Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Mehdi Boudjemaa, Bertuğ Özgür Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Antalyaspor: Diogo Sousa, Güray Vural, Doğukan, Veysel Sarı, Floranus, Adrea Poli, Hakan Özmert, Haji Wright, Eddine Ghacha, Gökdeniz Bayraktar


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Berat Pınar, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Fredy, Alassane Ndao, Mustafa Erdilman


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Kırmızı kart: Fatih Kuruçuk (dk. 45) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Kahraba, Diouf (Hatayspor)

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