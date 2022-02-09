Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda A.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda A. Hatayspor, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Milosevic'in yerden pasında Ghacha ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
57. dakikada Hakan Özmert'in ara pasında Haji Wright ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci başarılı oldu.
71. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda arkaya seken topa Güray sert vurdu, savunmaya son anda çarpan top kornere çıktı.
79. dakikada Adekugbe'nin ceza sahasına yerden ortasına penaltı noktasından El Kaabi'nin sert şutu az farkla auta gitti.
80. dakikada Güray'ın soldan ara pasında Doğukan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, kale çizgisinden şutunda Munir kornere çeldi.
82. dakikada Saba'nın kullandığı korner vuruşunda Falette ön direkte vuruşunu yaptı, top auta çıktı.
83. dakikada Güray'ın soldan yerden ortasına Alassane Ndao ceza sahası içinde topu aldı, dönerek vuruşunda top savunmaya çarparak ağlara gitti. 0-1
87. dakikada Fredy'nin ara pasında topla buluşan Haji Wright hızlı şekilde topu ceza sahasına taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Hatay
Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün
Hatayspor: Munir, Adekugbe, Fatih, Falette, Sadık Baş, Onur, Riberio (Mehdi Boudjemaa dk. 66), Kahraba (Lobjanidze dk. 66) Dylan Louis (Isaac Sackey dk. 46), El Kaabi, Diouf,
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Antalyaspor: Diogo Sousa, Güray Vural (Berat Pınar dk. 90 ?), Doğukan, Veysel Sarı, Floranus, Adrea Poli (Doğukan Sinik dk. 74), Hakan Özmert (Mustafa Erdilman dk. 90 ?), Milosevic (Fredy dk. 61) Haji Wright, Eddine Ghacha, Gökdeniz Bayraktar (Alassane Ndao dk. 61),
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, , Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin,
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Alassane Ndao (dk. 83), Haji Wright (dk. 87) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Fatih Kuruçuk (dk. 45) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Kahraba, Diouf (Hatayspor)