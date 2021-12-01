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Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 0 - Eyüpspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında A. Hatayspor, Eyüpspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.


10. dakikada Sackey'nin pasında ceza yayından ceza sahasına doğru giren Emre Çolak'ın müsait pozisyondaki şutunda top kaleci Emrullah'da kaldı.


19. dakikada Erencan'ın sağdan yerden ortasında ceza sahası ön çizgisinde bulunan Enes sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


21. dakika da Sackey'nin uzun pasında ceza sahası ön çizgisinde Kamara kafa ile ceza sahası içine El Kaabi'ye indirdi. El Kaabi'nin şutu üst direkten dönerken, dönen topu Kamara tamamladı, savunma son anda kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.


45. dakika da Bülent'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Riberio pasını aktardı. Altı pas çizgisine yakın noktada bulunan Kamara'nın şutunu kaleci Emrullah çelmeyi başardı.



Stat: Hatay


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok


Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Bülent Cevahir, Fatih, Falette, Popov, Riberio, Sackey, Dylan Louis, Emre Çolak, Kamara, El Kaabi


Yedekler: Yavuz Boyar, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Eren Fansa, Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Muhammed Mert, Boudjemaa, Mame Diouf


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Eyüpspor: Emrullah, Mehmet Uslu, Yalçın Kılınç, Musah Mohammed, Mikail, Taşkın, Enes Keskin, Muhammed, Caner Hüseyin, Erencan, Taha


Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Teddy Mezague, Uğur Akdemir, Gökcan Kaya, Enes Ersoy Öztürk, Mete Demir, Bekir Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç


Teknik Direktör: Zafer Turan


Gol: Enes Keskin (dk. 19) (Eyüpspor)


Sarı kart: Falette (Hatayspor)

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